Makkelie en Van Hooijdonk te gast in FC Rijnmond

Pierre van Hooijdonk is maandag te gast bij het praatprogramma.

Danny Makkelie zal vrijdag aanschuiven aan de desk van FC Rijnmond. De scheidsrechter, die woensdagavond nog het Champions League-duel tussen FC Barcelona en AS Roma floot, zal plaatsnemen naast presentator Etienne Verhoeff, verslaggever Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden.

De mannen zullen het in het praatprogramma vooruitblikken op de wedstrijden van komend weekend. Excelsior speelt diezelfde avond namelijk tegen Willem II. Sparta speelt zaterdagavond tegen VVV Venlo en Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij FC Twente.

FC Rijnmond op maandag

De voetbaltalkshow zal zondag niet te zien zijn, maar eenmalig op maandagavond. Dit in verband met de marathon van Rotterdam. Ook maandag is er een spraakmakende gast bij FC Rijnmond. Oud-Feyenoord spits Pierre van Hooijdonk zal plaatsnemen om zijn kritische blik te werpen over de, dan al gespeelde, wedstrijden van dit weekend.

FC Rijnmond begint zoals gewoonlijk 17:15 uur en wordt ieder uur herhaald.