Deel dit artikel:











Nissewaard zoekt een kinderburgemeester De kinderburgemeester loopt een dag mee met burgemeester Mirjam Salet

De gemeenteraadsverkiezingen zijn misschien nog maar net voorbij, maar in Nissewaard zoeken ze nog een politicus in de dop. De gemeente is namelijk op zoek naar een kinderburgemeester tussen de 7 en 13 jaar.

Kinderen mogen zichzelf opgeven of door anderen opgegeven worden. Zijn of haar werk zal voor een dag bestaan uit typische burgemeesters taken, zoals een interview met de krant, een bezoek aan een bruidspaar dat 60 jaar getrouwd is en een gesprek met de politie over de veiligheid in Nissewaard. Ook mag de kinderburgemeester vertellen hoe Nissewaard voor kinderen leuker kan worden. Voordat een kind een dag met de 'echte' burgemeester van Nissewaard, Mirjam Salet, mee mag lopen, wordt er een heuse verkiezing georganiseerd. Verkiezing

Kinderen uit Nissewaard die burgemeester voor een dag willen worden kunnen zich tot 30 april opgeven Kinderen uit Nissewaard die burgemeester voor een dag willen worden kunnen zich tot 30 april opgeven via de gemeentewebsite . Daarna kan er via de facebookpagina van de gemeente gestemd worden op de kandidaten. Een jury kiest uit de kinderen met de meeste stemmen een drietal dat op 9 juni om het burgemeesterschap gaat strijden in Theater de Stoep. Daar zullen zij, onder toeziend oog van familie, verschillende opdrachten uitvoeren. Opvolger

Nissewaard zoekt niet alleen naar een kinderburgermeester. Ook moet er een opvolger komen voor burgemeester Mirjam Salet. Zij kondigde begin dit jaar aan Nissewaard zoekt niet alleen naar een kinderburgermeester. Ook moet er een opvolger komen voor burgemeester Mirjam Salet. Zij kondigde begin dit jaar aan te stoppen als burgemeester in juni. De commissaris van de Koning, Jaap Smit, overlegt over de opvolging binnenkort met de Nissewaardse politieke partijen.