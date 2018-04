Elbers duidelijk: 'Excelsior of buitenland'

Het contract van Stanley Elbers loopt aan het einde van dit seizoen af. De buitenspeler sluit een langer verblijf bij Excelsior echter zeker niet uit, maar heeft ook wel oren naar een buitenlands avontuur. ''Dat lijkt me erleuk, maar als ik in Nederland blijf dan speel ik het liefst voor Excelsior'', zegt Elbers.

Verschillende Nederlandse clubs hebben al voorzichtig geïnformeerd naar de diensten van Elbers. ''Maar ik heb het bij Excelsior heel erg naar mijn zin. Ik woon hier in de buurt en ik weet wat ik hier heb. Dat is ook belangrijk.''

Elbers heeft dit seizoen te maken gehad met wat blessures, waardoor hij niet alles heeft gespeeld. De stap naar een mooiere buitenlandse zou, na een sterk seizoen, volgend jaar misschien veel groter zijn. ''Dat neem ik ook mee in mijn hoofd. Ik wil hier, als ik wegga, op een goede manier vertrekken, dus dat is zeker een reële optie. Daarom ben ik ook met Excelsior in gesprek.''

