Analyse: impasse bij vorming Rotterdams stadsbestuur

Het werken aan een nieuw stadsbestuur voor Rotterdam is in een impasse gekomen. De twee verkenners die sinds vorige week kijken welke partijen een nieuw college kunnen vormen, lopen tegen blokkades op.

Een aantal partijen ziet samenwerken met Leefbaar Rotterdam, die met elf zetels de grootste partij in Rotterdam is, niet zitten. 'Staat Leefbaar nu helemaal buitenspel en komt er nu misschien wel een links stadsbestuur?' is nu een veel gehoorde vraag.

Wensen

Verkenners Jos van der Vegt en Derk Loorbach hebben afgelopen weken een-op-een gesproken met de partijen. Iedereen heeft zijn eigen wensen kenbaar kunnen maken. Zo heeft de PvdA gezegd niet met Leefbaar in een nieuw college te willen.

PvdA-fractievoorzitter Barbara Kathmann zei al direct na de installatie van de gemeenteraad voor de microfoon van RTV Rijnmond: "Ik zie niet hoe wij ooit tot een plan kunnen komen wat recht doet aan de stad. Daarvoor heeft Leefbaar Rotterdam te veel paden naar rechts genomen".

Ook Said Kasmi van D66 wil niet met Leefbaar werken. Reden is de samenwerking die de partij van Joost Eerdmans is aangegaan met Forum voor Democratie van partijleider Thierry Baudet.

Leefbaar buitenspel?

De verkenners hebben twee weken geprobeerd die impasse te doorbreken, maar dat is dus nog niet gelukt. Betekent dit dan automatisch dat Leefbaar buitenspel staat? Nee, maar het wordt wel moeilijk voor de partij om een college te vormen.

De VVD wil graag met ze aan de slag, maar dan zijn er nog partijen als GroenLinks en D66 nodig om tot een meerderheid te komen. D66 heeft dus al gezegd dat niet te willen als Leefbaar geen afstand doet van samenwerking met Baudet. En vooralsnog lijkt Leefbaar daar niet toe bereid.

Dan GroenLinks. Partijleider Judith Bokhove heeft de partij van Eerdmans niet uitgesloten, maar denkt dat het een lastige combinatie is. GroenLinks wil graag een progressief links college met PvdA en D66.

Coalitiebesprekingen

Oud-fractievoorzitter Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam heeft in NRC een opiniestuk geplaatst. Daarin zegt hij dat partijen als D66 en de PvdA in Rotterdam niet aan het belang van de stad denken door Leefbaar nu al uit te sluiten van coalitiebesprekingen.

GroenLinks, D66 en de PvdA willen kijken wat mogelijk is met een progressief links college. Ook dat zal niet gemakkelijk gaan.

Deze drie partijen hebben samen 15 van de in totaal 45 gemeenteraadszetels en hebben dus ook nog een aantal andere partijen nodig om mee samen te werken. De belangrijkste kandidaten zijn de VVD en het CDA. Maar dan nog is het college niet rond.

Er zou nog steun van bijvoorbeeld de CU/SGP moeten komen voor een nipte meerderheid van 23 zetels.

Juist de VVD in Rotterdam heeft steeds gezegd serieus naar een college met Leefbaar Rotterdam te willen kijken. Eerder riep VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans alle partijen aan de onderhandelingstafel nog op om 'uit de campagnestand' te komen en de verwijten te vergeten.

Als de VVD en het CDA niet meedoen, zijn kleine partijen als NIDA, DENK of SP nodig. Voor GroenLinks ligt juist de samenwerking met NIDA gevoelig na het klappen van het Links Verbond over een vier jaar oude tweet. Ook is het de vraag of alle partijen met DENK willen werken nu Tunahan Kuzu speciaal voor een paar maanden uit de Tweede Kamer overkomt om mee te onderhandelen in Rotterdam.

Verkennen

Maandag gaan de gesprekken verder en zullen er meerdere partijen tegelijkertijd met de verkenners praten. Volgens een woordvoerder van de verkenners gaat het dan om 'partijen die het meest genoemd worden'.

Maar eerst gaan de raadsleden twee dagen kennismaken en op introductiereis. Dagen waarin de nieuwe raadsleden uitgelegd krijgen hoe het allemaal werkt in de gemeenteraad en hoe om te gaan met de ingewikkelde vraagstukken en documenten. Maar dat samenzijn gaat natuurlijk ook gebruikt worden voor onderonsjes met de andere partijleiders.

'Links is er nog niet'

Leefbaar staat nog niet buitenspel, maar zal ook zelf met toezeggingen moeten komen als het verlangt dat andere partijen dat ook doen. Links is er ook nog lang niet, want als de VVD en het CDA niet mee willen werken, dan zullen er veel kleine partijen mee moeten doen. Dat is vaak lastig en ook minder stabiel.

Lukt het de verkenners de boel los te trekken of struikelen zij over de blokkades en moeten er andere verkenners komen om een ingang te zoeken? Het wordt een spannende week in de Rotterdamse politiek.

Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet zijn politiek verslaggevers bij RTV Rijnmond.