Half miljoen euro voor aanpak leegstand winkelcentra

Walburg in Zwijndrecht is één van de winkelcentra die aanspraak kan maken op de subsidie

De provincie gaat hard werken om de leegstand in winkelgebieden als gevolg van online shoppen tegen te gaan. Zuid-Holland heeft 500.000 euro klaar liggen om de centra te versterken.

De subsidie wordt gegeven aan winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkelgebied of centrum aanpakken. Hij kan alleen aangevraagd worden voor 35 winkel- en centrumgebieden die door de provincie zijn aangewezen.

Eén van die gebieden is Schiedam-Centrum. In Schiedam staan de meeste winkels in de regio leeg. Daar is bijna 25 procent van de winkels onbezet.

Ook voor onder meer Rotterdam-Hoogvliet, Spijkenisse en Vlaardingen-Centrum, Walburg in Zwijndrecht en Maassluis-Koningshoek kan geld worden aangevraagd. Elk gebied kan één keer subsidie krijgen.