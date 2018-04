Deel dit artikel:











N57 meerdere dagen dicht vanwege onderhoud Foto: Rijkswaterstaat

De N57 tussen Rotterdam en Ouddorp is donderdagavond afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. De weg is vanaf 21:00 uur in beide richtingen dicht tussen Hellevoetsluis en Brielsebrug.

Vrijdagochtend gaat de weg om 05:00 uur weer open. Tot die tijd wordt het verkeer vanuit Rotterdam omgeleid via de N218, N494 en de N497. Vanuit Stellendam geldt die omleiding in tegengestelde richting. De werkzaamheden van donderdag op vrijdag zijn voorbereidende werkzaamheden voor aankomend weekend. Dan is de N57 van vrijdagavond 22:00 uur tot maandag 05:00 uur afgesloten tussen de Harmsenbrug en de N218.