Man gaat 'uit zijn dak' in Alblasserdamse bus

"Ik heb mijn sollicitatiegesprek gemist door jou! Er staat daar op dat ding dat je hier een half uur geleden had moeten zijn! Waar zat je nou?" Een buschauffeur van Arriva kreeg deze week de wind van voren van een boze passagier. Ten minste, zo lijkt het.

De video waarin de 'passagier' blijft schreeuwen tegen de buschauffeur, gaat viral op sociale media. "Nou ben je mooi te laat en heb ik mijn droombaan gemist. Kan ik mijn huis niet betalen dat ik in gedachten had, ga ik dat salaris niet verdienen, omdat jij te laat bent!"

De buschauffeur probeert hem uit te leggen dat hij te laat was doordat hij in de file stond, waarna de man na een tirade van ruim een minuut eindelijk bij zinnen komt: "Dus je had file? Zeg dat dan man! Ja, jij kan er ook niks aan doen, jij doet ook maar je best."

De passagier blijkt een acteur te zijn. Hij maakt onderdeel uit van een agressietraining van het opleidingstraject van busmaatschappij Arriva, die gegeven werd in de remise in Alblasserdam.

"Wij willen onze mensen goed opleiden zodat ze opgewassen zijn tegen dit soort situaties. Om ze te leren hoe ze hier het beste op kunnen reageren, houden we tijdens de opleiding agressietrainingen", reageert Arriva.

Ook de andere mensen in de bus zijn geen echte passagiers. Zij zijn kandidaten van het opleidingstraject en zijn leerlingen van het Scheepvaart en Transportcollege in Rotterdam. "De kandidaten in de bus kunnen dus precies zien hoe hun collega achter het stuur reageert en dat is natuurlijk een prachtig leerproces."