Nog veel onduidelijk over ontvoering meisje Middelharnis De plek bij Ooltgensplaat waar het meisje achtergelaten zou zijn

De ontvoering van een 16-jarig meisje in Middelharnis is nog steeds een groot mysterie. Het meisje zegt op klaarlichte dag bij de rotonde aan de Industrieweg van haar fiets getrokken te zijn. Drie kwartier later zou ze zijn achtergelaten in de buurt van Paviljoen Sluishaven in Ooltgensplaat.

Dit zou gebeurd zijn op dinsdagmiddag 13 maart. Het meisje kan zich niks meer herinneren van wat haar is overkomen. Wel heeft ze een zwart busje weg zien rijden. De politie is op zoek naar getuigen en heeft flyers uitgedeeld en een passantenonderzoek gehouden. Er hebben zich inmiddels twee getuigen gemeld. Hun informatie richt zich met name op het busje. Het heeft even geduurd voordat de politie de getuigenoproep heeft gedaan. De politie geeft aan dat dit is omdat ze in het belang van het slachtoffer terughoudend zijn met het delen van informatie.



Ook in Bureau Rijnmond wordt donderdagavond aandacht gevraagd voor de zaak.