Sleutels gevonden in gestolen auto gevonden_sleutels_01_BR1813 gevonden_sleutels_02_BR1813 gevonden_sleutels_03_BR1813

Van wie zijn deze sleutels? Ze zijn op 23 februari aangetroffen in een auto in het Kralingse Bos. De auto is gestolen en de sleutels zijn niet van de eigenaar van de auto. Van wie zijn ze wel?In hetzelfde onderzoek heeft de politie ook twee horloges aangetroffen. Hier dezelfde vraag: van wie zijn de horloges? Bekijk de video: