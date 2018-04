Nĭ hăo! Hoe belangrijk is kennis van de Chinese taal?

De eerste examens Chinees zijn een feit: Vorig jaar werd het groene licht gegeven om examen te doen in deze taal. Welke voordelen biedt kennis van de taal in de zakenwereld en voor de economie van bijvoorbeeld Rotterdam?

Ruud de Boer ontvangt in Rijnmond Nu docenten van het Rotterdamse Wolfert van Borselen Tweetalig, de leerlingen en een afgezant van Dutch Sino Business Promotions, dat bedrijven en zzp'ers helpt zaken te doen met China.

Waar begin je als je de Chinese taal én schrift machtig wil worden? Zijn er überhaupt aanknopingspunten? En wordt het Chinees straks het nieuwe Engels?

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio.

