Deel dit artikel:











Man overvalt tankstation Zwijndrecht overval_tankstation_02_BR1813 overval_tankstation_01_BR1813

Maandag 5 februari staat een man ineens bij een medewerkster van tankstation De Haan aan de Ringdijk in Zwijndrecht in het kantoor. Dat gebeurt om iets voor achten in de ochtend. Hij eist sigaretten en geld van de medewerkster. De man heeft een bivakmuts op en is geheel in het zwart gekleed. Hij vlucht weg via de achterdeur van het tankstation.