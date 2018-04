Dirk Kuyt nieuwe trainer Feyenoord onder 19

Dirk Kuyt gaat weer aan de slag bij Feyenoord. De voormalig speler en aanvoerder van de club is komend seizoen de nieuwe trainer van Feyenoord Onder 19. Kuyt zelf heeft veel zin in de nieuwe uitdaging. "Ik ben er van overtuigd dat ik mijn kwaliteiten en ervaring op de jeugd kan overbrengen."

Kuyt is nu nog assistent-trainer bij Quick Boys en heeft zo dus al een beetje ervaring in het trainerschap. De Katwijker wordt bij Feyenoord Onder 19 geflankeerd door Cor Adriaanse. "Ik heb met alle trainers gesproken om hen en hun werkwijze beter te leren kennen. Er waren meerdere opties en bij het coachen van Onder 19 had ik, in samenwerking met Cor Adriaanse, direct het beste gevoel", aldus Kuyt op de website van Feyenoord.

Technisch Directeur Martin van Geel is blij dat Kuyt in een nieuwe functie aan de slag gaat bij de club. "Het is fantastisch dat iemand met zo’n staat van dienst zich dagelijks op Varkenoord gaat bevinden, waar hij een grote meerwaarde kan zijn voor onze jeugdspelers. Wij zijn ervan overtuigd dat Dirk met Cor Adriaanse een fantastisch team kan vormen."