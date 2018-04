Deel dit artikel:











Uitslaande brand in woning Hellevoetsluis

In een woning aan de Sacharovlaan in Hellevoetsluis is een uitslaande brand uitgebroken. Volgens de eerste berichten van de brandweer is de brand begonnen op zolder. Meerdere brandweerwagens bestrijden de brand.

Iedereen is uit het pand. Er zijn geen gewonden. Meer volgt.