Ruijters over het weer bij marathon: 'Niet eens zo slecht voor toppers'

Komende zondag staat de 38e editie van de NN Marathon Rotterdam op het programma. Volgens Vivian Ruijters, eigenaar van het magazine Losse Veter en analist tijdens de marathon bij RTV Rijnmond, zal er geen wereldrecord worden gelopen. "Dat lijkt me hoog gegrepen. Eerlijk gezegd is dat onbereikbaar met dit deelnemersveld", aldus de voormalig atlete.

Het verbreken van het parcoursrecord zou al een klein wondertje zijn, zegt Ruijters. "Hoewel er jonge atleten aan de start staan, die een flinke stap kunnen zetten. Maar zij moeten dan wel boven zichzelf uitstijgen."

De Nederlandse ogen zullen volgens Ruijters gericht zijn op Khalid Choukoud, die vorig jaar uit de marathon van Rotterdam stapte vanwege blaren. Dat moest de atleet even verwerken. "Hij wil het dit jaar goedmaken. Choukoud staat er mentaal weer goed voor, gaf hij aan."

Weer

Ruijters zegt dat het weer bij de marathon van aanstaande zondag 'niet eens zo slecht' is voor de toplopers. "Er wordt gezegd dat de maximumtemperatuur achttien graden wordt, maar dan zijn de toppers al lang binnen", aldus Ruijters. "Voor de grote massa is die temperatuur nog wel wat warm, omdat we een koude periode hebben gehad."