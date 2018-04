Buurthuis Rotterdam-Pendrecht in een nieuw jasje

Veel buurthuizen sluiten de laatste tijd de deuren, maar niet de Zuiderkroon in Rotterdam-Pendrecht. Sluiting werd in december 2016 ternauwernood afgewend, waarna de buurt hard aan het klussen sloeg. Zondag wordt een gerenoveerd Zuiderkroon heropent.

In het buurthuis op het Vlissingenplein waren vrijwilligers donderdag nog druk in de weer. Er moeten nog lampen worden opgehangen en er wordt schoongemaakt. Ook zijn de voorbereidingen voor de rommelmarkt op vrijdag en zaterdag in volle gang.

Dat betekent hard werken en de hele dag in de weer. En dat door buren die zo'n beetje allemaal 65 jaar en ouder zijn, waaronder Marleen van Nieuwenhuijzen. Zij is ook secretaresse van de stichting achter het buurthuis en is blij dat het buurthuis blijft bestaan.

"Wij hebben ons verzet tegen eventuele sluiting , want het is gewoon zonde. Er is bijna niks meer in Rotterdam-Zuid. We hebben zo hard gestreden."

Ondanks dat er vooral ouderen in het ontmoetingscentrum rondlopen is dat niet alleen de doelgroep van de Zuiderkroon. Ook jongeren komen volgens Van Nieuwenhuizen regelmatig helpen. "We zijn er voor de hele buurt, niet alleen voor de oudjes."

De activiteiten in de Zuiderkroon zijn dan ook zeer divers en alles wordt geregeld en georganiseerd door vrijwilligers: van klaverjassen tot borduren en van dansen tot bingoën.