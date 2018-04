Poezenvrouw van Vreewijk waakt over zwerfkatten

In Rotterdam Vreewijk zien ze haar elke ochtend op straat in de weer met bakjes brokken en melk voor de straatkatten. Annie Bakker, beter bekend als de poezenvrouw van Vreewijk.

Ze zorgt voor de katten buiten, maar ook voor de acht katten bij haar thuis. "Ik hou er gewoon van", vertelt Annie, die in het verleden meer katten over de vloer kreeg. "Ik heb er genoeg gehad. Ik ga een beetje afbouwen natuurlijk, ik wordt ook een beetje ouder."

De liefde voor katten zal bij Annie nooit verdwijnen. In de jaren 70 ving ze de eerste kat op. Inmiddels heeft een hele rits aan zwerfkatten een thuis gevonden bij de poezenvrouw.

Van alle katten hangt een foto op in haar huis, dat inmiddels bijna een poezenmuseum is. Naast de levende exemplaren, zijn er namelijk ook poezenbeeldjes in alle soorten en maten te vinden. Evenals stickers, schilderijen en boeken.