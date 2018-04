Marathon Sport Expo in WTC Rotterdam

In het World Trade Center in Rotterdam wordt hard gewerkt aan het inrichten van de stands van de Marathon Sport Expo. Vrijdagochtend kunnen deelnemers hier hun startnummer ophalen.

Op de Marathon Sport Expo is alles te vinden wat met hardlopen te maken heeft. Van speciale shirts van de Rotterdamse Marathon van dit jaar ("Niet lulle maar lopuh"), tot antislip haarbandjes en compressiesokken.

Opvallend veel standhouders zijn zelf hardlopers. Peter Hoijting heeft al een stuk of acht marathons op zijn naam staan. "Zo kom ik op het idee voor producten", zegt hij.

"Een speciale clip om je startnummer mee vast te maken, bijvoorbeeld. Het is toch zonde om met een veiligheidsspeld gaten te maken in zo'n mooi shirt als je bij deze marathon in Rotterdam krijgt?"

Even verderop worden zonnebrillen verkocht die je als een hoofdband draagt, er zijn stands met sportvoeding en natuurlijk met schoenen in alle merken en maten. En voor wie na zondag nog niet uitgelopen is: stands met informatie over marathons in Leiden, Düsseldorf en Valencia.