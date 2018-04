Rotterdam Basketbal doorbreekt nederlagenreeks

Forward Lease Rotterdam Basketbal heeft donderdagavond in de dutch basketball league voor het eerst sinds zes wedstrijden weer eens gewonnen. De groenhemden waren in het Topsportcentrum met 79-63 te sterk voor Aris Leeuwarden.

De Rotterdamse formatie startte echter stroef aan het duel tegen de Friezen. Rotterdam Basketbal kon in het eerste kwart nog een achterstand van acht treffers wegwerken. Maar na de eerste tien minuten ging Aris Leeuwarden met een 24-18 aan de leiding. In het tweede kwart kwamen de mannen van coach Armand Salomon beter voor de dag. Rotterdam Basketbal ging zelfs met een 41-38 voorsprong rusten.

Na de thee ging het echt lopen bij de thuisploeg. Vooral Ordane Kanda, de Belgische guard van de Rotterdammers, was op dreef. Rotterdam Basketbal speelde een sterke derde kwart en breidde de score uit (61-50). In het vierde kwart kam de overwinning niet meer in gevaar (79-63).

Rotterdam Basketbal is na deze zege met nog vier competitiewedstrijden te gaan officieel zeker van deelname aan de play-offs om het landskampioenschap. De formatie van trainer Salomon pakte in 28 wedstrijden in totaal 28 punten.