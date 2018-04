Deel dit artikel:











Meer bedrijvigheid in regio Rijnmond Ontwikkeling bedrijven 2010 > 2018

Het aantal bedrijven met meer dan tien medewerkers is in een paar jaar tijd enorm gestegen. Sinds de crisis in 2010 zijn er 13 procent meer bedrijven in de regio Rijnmond, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Onze regio doet het daarmee een stuk beter dan het landelijk gemiddelde. In heel het land was de stijging 'maar' 8 procent. Op 1 januari dit jaar telde Nederland 76 570 bedrijven met tien of meer medewerkers. Het gaat in onze regio vooral goed in de horecabranche. Een forse teruggang is te zien in de sector bouwnijverheid.