Loods uitgebrand in Barendrecht Foto: MediaTV

Een grote brand heeft donderdagavond een loods in Barendrecht in de as gelegd. Het vuur brak rond 23:30 uur uit op een bedrijventerrein aan de Achterzeedijk, vlakbij de Heinenoordtunnel.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen loodsen. Er waren geen mensen aanwezig in het pand van 30 bij 80 meter. Wel hadden mensen in Barendrecht en in Rotterdam-Zuid hadden last van de rook. De oorzaak van de brand in Barendrecht is nog onbekend.