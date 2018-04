Deel dit artikel:











Taxichauffeur raakt gewond bij botsing in Rotterdam-West Foto: MediaTV

Bij een aanrijding in Rotterdam-West is in de nacht van donderdag op vrijdag een taxichauffeur gewond geraakt. Hij was met zijn wagen in botsing gekomen met een bestelauto.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Grote Visserijstraat met de Mathenesserdijk. De brandweer moest de taxichauffeur bevrijden. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Ook de toedracht van de aanrijding is nog niet onduidelijk.