Hup Joey en Ernst-Jan! Zij steunen jullie

Rijnmond Runners Ernst-Jan en Joey in de studio van Radio Rijnmond

Op 8 april staan zes sportievelingen namens het Rijnmond Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Samen met Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld gaan ze de uitdaging aan.

Rijnmond Runners Joey en Ernst-Jan waren vrijdag als laatste te gast op Radio Rijnmond. "Ja, we zijn er klaar voor. Zondag gaan we knallen", zegt Ernst-Jan. Speciaal omdat Joey Voor Sara gaat lopen, heeft deze stichting nog een boodschap achtergelaten.

Artikel gaat verder onder filmpje

Joey kreeg trouwens nog een mededeling van zijn vader: "Mocht je in de buurt komen: 3:49:14 dat was mijn tijd." Dus of Joey dat record aan flarden wil helpen.

Ervaringsdeskundige Ernst-Jan liep in 2006 nog mee met de Radio Rijnmond Loop en gaat nu voor zijn tiende keer Rotterdam. "De New York Marathon is heel mooi, maar ik ben Rotterdammer, dus dat blijft marathon nummer 1."