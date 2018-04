Deel dit artikel:











Dordtse brandweer zoekt mee naar drenkelingen in Brakel

Een auto is donderdagavond bij het Gelderse Brakel in het water van de Waal gereden. Na een zoekactie door onder andere duikers van de Dordtse brandweer werd het voertuig gevonden. Er zat iemand in, die was overleden.

Het ongeluk gebeurde vlakbij de pont naar Herwijnen. Mensen die het zagen gebeuren, sloegen alarm, waarna de brandweer met veel mensen en materieel op zoek ging naar de auto.



Tekst gaat onder tweet verder

Verder zoeken

Ooggetuigen zeggen dat ze ook nog iemand hebben zien zwemmen die daarna verdween. De politie zoekt daarom vrijdagochtend met een specialistisch team verder naar mogelijke andere slachtoffers. Ooggetuigen zeggen dat ze ook nog iemand hebben zien zwemmen die daarna verdween. De politie zoekt daarom vrijdagochtend met een specialistisch team verder naar mogelijke andere slachtoffers.