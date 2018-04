Excelsior en FC Dordrecht live op Radio Rijnmond

De wedstrijden van Excelsior en FC Dordrecht zijn vanavond live te volgen op Radio Rijnmond. Excelsior speelt de thuiswedstrijd tegen Willem II, terwijl de Dordtenaren op bezoek gaan bij Jong AZ.

Excelsior wil zich revancheren voor de ruime nederlaag die het tegen Feyenoord leed. Eerder dit seizoen werd in Tilburg met 2-1 gewonnen.

FC Dordrecht is nog altijd in de race om de eerste ronde van de play-ofs om promotie te mogen overslaan. Als het team van Gérard de Nooijer nog één plek stijgt is dat een feit. Het gat met De Graafschap is afgelopen week wel opgelopen tot 6 punten.