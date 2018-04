Mooie goal Elbers levert Excelsior drie punten op tegen tiental Willem II

Excelsior heeft vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen Willem II met 2-1 gewonnen. De ploeg van Mitchell van der Gaag kwam in het eerste kwartier op achterstand, maar scoorde voor rust via Luigi Bruins en Stanley Elbers.

In de beginfase was geen van beide ploegen écht beter. Beide ploegen tastten af en creëerden niet veel. Toch was het de topscorer van de eredivisie, Fran Sol, die trefzeker was in het eerste kwartier. Lewis gaf aan de rechterkant voor en zag de bal tussen een Willem II-speler en Excelsior-doelman Theo Zwarthoed smoren. Fran Sol profiteerde dankbaar en kon makkelijk van dichtbij binnen tikken.

Penalty en rood

Na een mooi eerbetoon aan twee overleden supporters, ging Excelsior op zoek naar de gelijkmaker. En die kreeg de ploeg uit Kralingen ook. Mike van Duinen werd in de 27e minuut in het strafschopgebied neergelegd door Darryl Lachman en kreeg daarvoor terecht een penalty. Lachman moest door zijn overtreding het veld verlaten met rood. Penaltyspecialist Luigi Bruins benutte de penalty en zette Excelsior op gelijke hoogte.

Nadat Willem II met tien man kwam te staan, kwam de ploeg er soms nog goed uit. Toch was Excelsior vanaf de gelijkmaker de betere ploeg. Dat resulteerde in de blessuretijd van de eerste helft ook in een doelpunt. Van Duinen hield de bal goed bij zich en gaf de bal mee aan Karami. Zijn rechtervoet vond het been van Stanley Elbers, die zijn eerdere gemiste kans goed maakte. De aanvaller maakte de voorzet achter het standbeen mooi af.

Geen 3-1, bijna 2-2

In de tweede helft speelde Excelsior nog sterker. De Kralingers kregen, onder andere via Stanley Elbers, veel kansen op de 3-1, maar verzuimden de bal achter doelman Timon Wellenreuther te schieten. In de slotfase kon Willem II daardoor op de gelijkmaker jagen. Het leverde hachelijke momenten voor het doel van Theo Zwarthoed op, die uiteindelijk zijn doel wel schoon kon houden.

Door de overwinning heeft Excelsior nu 38 punten verzameld in 30 wedstrijden en staat het voorlopig op de tiende plek in de eredivisie.

Scoreverloop

14' 0-1 Fran Sol28' 1-1 Luigi Bruins (strafschop)45+1' 2-1 Stanley Elbers

Bijzonderheden: 28' rode kaart voor Darryl Lachman

Opstelling Excelsior

Zwarthoed; Karami, Faes, De Wijs, Massop; Messaoud (Fortes 87'), Faik, Koolwijk; Elbers (García 77'), Van Duinen, Bruins (Hadouir 90')