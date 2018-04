Restauratie nieuwe locatie Dudok in volle gang

Brasserie Dudok, bekend van de appeltaart, opent over zes weken een nieuwe vestiging in Rotterdam. Heerenhuis de Heuvel in Het Park bij de Euromast wordt de locatie van 'Dudok In Het Park'. Op dit moment zit de restauratie van het Rijksmonument in de afrondende fase.

"Het is een 18e-eeuws gebouw. Het exacte bouwjaar hebben we niet kunnen vaststellen, maar het zal vermoedelijk zo'n 1770/1775 zijn geweest", vertelt Niels van der Vlist van Stadsherstel Rotterdam. Het gebouw behoort volgens hem tot de oudste categorie gebouwen van Rotterdam.

"Rotterdam heeft niet meer zoveel oude panden, dus degene die we nog hebben moeten we koesteren. Het is toch uniek dat het, inclusief het park, nog op zo'n mooie plek in de stad aanwezig is."

Het gebouw is van binnen nog steeds zoals het in de achttiende eeuw was. In en rond het monument wordt hard gewerkt om het in originele staat terug te brengen. Zo wordt het metselwerk aan de voorgevel hersteld en wordt het gebouw geschilderd in de kleuren die vroeger werden gebruikt.

"We hebben kleurhistorisch onderzoek gedaan en toen zijn okerkleuren teruggevonden in het raamwerk. Die kleuren zijn weer teruggebracht", vertelt van der Vlist.

Officiële opening



De renovatie is sinds januari in volle gang, maar moet over een aantal weken afgerond zijn. Op 17 mei moet Dudok in het Park namelijk officieel geopend worden, vertelt Aad van der Wel, eigenaar van Dudok.

Maar ook eerder moeten bezoekers al een kijkje kunnen nemen in het gerestaureerde pand: vanaf de eerste week van mei wordt er proefgedraaid in het Heerenhuis en kunnen mensen genieten van een echt Dudok-appeltaartje.