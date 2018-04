Deel dit artikel:











'Stijging verwarde mensen niet terug te zien in cijfers ggz' Foto: ANP / Bert Maat

Hoewel korpschef Paauw eind vorig jaar nog zijn zorgen uitsprak over het stijgende aantal verwarde personen, is deze stijging niet terug te zien in cijfers van de geestelijke gezondheidszorg. Volgens Zorgverzekeraars Nederland is het juist minder druk geworden in de crisisopvang, schrijft de Volkskrant.

De crisisdiensten in de geestelijke gezondheidszorg kwamen in 2013 zo'n 70.000 keer in actie. In 2017 was dat 60.000 keer. Ook klopt volgens Zorgverzekeraars Nederland het beeld niet dat er is bezuinigd op de ggz. De uitgaven gingen landelijk de afgelopen vier jaar juist met tien procent omhoog: van 3,2 miljard euro in 2013 naar 3,5 miljard euro in 2017. Politie

De cijfers van de verzekeraars staan haaks op de aantallen die de Rotterdamse politiechef Paauw De cijfers van de verzekeraars staan haaks op de aantallen die de Rotterdamse politiechef Paauw eind vorig jaar nog noemde. In 2017 kwamen er 8263 meldingen bij de Rotterdamse politie binnen over verwarde personen, tien procent meer dan een jaar eerder. Agenten hebben het volgens Paauw steeds drukker met verwarde personen. "Er gaan meer mensen dood door verwarde mensen, dan door terreur", zei Paauw destijds in een terugblik op het afgelopen politiejaar. De Zorgverzekeraars zeggen dat ze alleen mensen met een psychiatrische crisis hebben geteld. Mogelijk zijn de mensen waar de politie mee in aanraking komt, om een andere reden verward.