Horecaondernemers willen geld van kabinet als rookruimte moet verdwijnen

Horecaondernemers in onze regio zijn blij met het uitgelekte plan van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) om horeca een overgangsperiode van twee jaar te geven om rookruimtes te sluiten. Maar ze willen wel geld zien als ze hun rookruimtes weer moeten afbreken.

Afgelopen februari oordeelde het gerechtshof dat rookhokken per direct dicht moeten. De zaak was aangespannen door de antirookvereniging Clean Air Nederland.

Hoewel ze nu mogelijk twee jaar extra krijgen, moet er toch gesproken worden over de investeringen die veel ondernemers hebben gedaan voor de bouw van de speciale rookhokken toen het verbod in 2008 inging.

"We zijn blij dat de staatssecretaris in cassatie gaat, maar behoorlijk veel ondernemers hebben forse investeringen gedaan. Dit is klinkklare kapitaalvernietiging", zegt Marco Bunk, horecaeigenaar en bestuurslid bij Koninklijke Horeca Nederland Rotterdam vrijdagochtend op Radio Rijnmond.

Toch is Bunk blij met het besluit: "Als ze moeten verdwijnen, verwacht ik wel dat het door beleid komt en niet door een uitspraak van het gerechtshof die ons overvalt."

Wel moet het oordeel voor alle branches gelden, dus ook in bedrijven en bij treinstations. "Gelijke monniken, gelijke kappen, want die sociale druk zou je ook op de werkvloer kunnen voelen", redeneert Bunk.

Sociale druk

Volgens het gerechtshof in Den Haag zouden niet-rokers in horecagelegenheden sociale druk voelen om naar mensen in de rookruimtes toe te gaan. Ook zouden medewerkers van cafés en restaurants aan rook worden blootgesteld als ze de ruimtes moeten opruimen. Reden om de ruimtes direct te sluiten.

Staatssecretaris Blokhuis wil horecazaken twee jaar de tijd geven om zich voor te bereiden op de sluiting. Concrete plannen van het kabinet voor een mildere overgang volgen waarschijnlijk voor de zomer.