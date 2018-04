Nog twee nachtjes slapen en dan is het zover: de marathon van Rotterdam. Vanaf vrijdagochtend kunnen lopers hun startnummer ophalen in het World Trade Center. En dat gaat bij velen gepaard met een hoop zenuwen.

"Ik ben helemaal van de leg. Ik was om 03:45 uur wakker, toen heb ik maar even naar het parcours liggen kijken op mijn telefoon. Ik kan me oprecht niet herinneren dat ik ooit zó zenuwachtig ben geweest", vertelt RTV Rijnmond-verslaggever Maurice Laparlière, die voor het eerst een marathon gaat lopen.

"Ik reed gisteren door de stad en ik zag de borden staan. 32 kilometer, 33 kilometer, dit kan toch niet jongens! Op papier klinkt het allemaal leuk en goed en denk je 'dat kan ik wel', maar het lijkt me zo ongekend ver."

Collega Gerben, die zondag aan de start verschijnt met het Rijnmond Running Team , heeft er alle vertrouwen in dat Maurice die marathon gaat uitlopen. "Jij gaat die finish halen en glansrijk een medaille om je nek gehangen krijgen."

"Ik wil het op wilskracht. Al moet ik kruipen, ik haal die Coolsingel", voegt Maurice daaraan toe. En al lukt het onverhoopt toch niet zondag; dan hebben we altijd de foto's nog.