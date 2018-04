Klompenman doet weer mee aan de Rotterdam Marathon

Al zo'n 7.000 kilometer heeft Wim Smith (59) op zijn klompen gelopen, maar de marathon van Rotterdam blijft voor de Groninger een hoogtepunt. "Je wordt in Rotterdam door de mensen gedragen, ongelooflijk hoe mooi het daar is." Zondag doet hij voor de vierde keer mee op de traditionele houten schoenen.

Wim liep in 2014 voor het eerst op zijn hardloopklompen de 42 kilometer in Rotterdam. Ze zijn speciaal voor hem gemaakt door de lokale schoenenmaker.

Aan de buitenkant verschillen ze niet met de gele houten klomp waar ze in Volendam mee lopen, maar in de klomp zelf is het omhulsel van een gymschoen geplaatst. "Dat zorgt echter niet voor extra demping, ik loop gewoon op hout."

Om zich op de marathon voor te bereiden loopt Wim om de dag minstens 10 kilometer. "Soms lopen mijn kinderen op hun gympen mee. Die kunnen zich dan niet voorstellen hoe ik het volhoud."

Blaren

Bang voor blaren is hij niet meer, zeker niet dankzij de mooie weersvoorspelling van dit weekend. Wim heeft ook wel eens vier uur in de stromende regen gelopen.

"Ik had toen wel een halve centimeter water in mijn klompen staan", lacht hij. "Dan gaan je voeten weken en krijg je wel last."

Burgemeester

De klompenman verheugt zich voornamelijk op de finish bij de Coolsingel. "Dan kom ik daar aan het einde en dan staat de burgemeester daar. Wat een fijne man is dat."

Ooit hoopt hij nog met burgemeester Aboutaleb op de foto te kunnen. "Dat zou grandioos zijn."

Zondag is de 38e editie van de marathon van Rotterdam. Voor het eerst start het evenement niet op de Coolsingel, maar aan de voet van de Erasmusbrug . Vanaf vrijdag kunnen deelnemers hun startnummer ophalen in het World Trade Center in Rotterdam.