Merwedebrug in de A27 dicht

De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is in beide richtingen dicht. Een vrachtwagen heeft een slagboom kapotgereden.

Rijkswaterstaat heeft daarom het zekere voor het onzekere genomen en de brug afgesloten, zowel richting Utrecht als richting Breda. Een weginspecteur is onderweg om de boel te repareren. Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen rond 13:30 uur zijn verholpen.