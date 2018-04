Deel dit artikel:











Merwedebrug in de A27 weer open voor verkeer

De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem was vrijdagmiddag korte tijd in beide richtingen dicht. Een vrachtwagen had een slagboom kapotgereden.

Rijkswaterstaat nam daarom het zekere voor het onzekere en sloot de brug af richting Utrecht en Breda. Auto's konden sinds 13:15 uur weer rijden, maar de slagboom moet nog wel gerepareerd worden. Dat gebeurt op een later tijdstip.