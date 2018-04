Deel dit artikel:











Feyenoord bij bekerwinst gehuldigd in De Kuip Feyenoord bij de huldiging rondom de bekerwinst in 2016 | Foto:ANP

Als Feyenoord de bekerfinale wint van AZ is de huldiging een dag later in de Kuip. Die zal plaatsvinden op maandag 23 april om 14 uur. Een huldiging op de Coolsingel is niet mogelijk in verband met grootschalige werkzaamheden.

Na overleg tussen de gemeente, Feyenoord en FSV De Feijenoorder is de Kuip uiteindelijk gekozen als locatie voor een eventuele huldiging. In de week voor de bekerfinale worden meer details bekend gemaakt. Maandag beginnen de werkzaamheden aan de Coolsingel, die in maart 2021 afgerond moeten zijn. Dit betekent dat een groot gedeelte van de Coolsingel ook de komende jaren niet gebruikt kan worden voor grootschalige evenementen en festiviteiten. Mocht Feyenoord de beker winnen dan is de huldiging, net als de wedstrijd de dag ervoor, live te volgen op radio en TV Rijnmond.