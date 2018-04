Fikse discussie tussen Katendrechters over plannen voor sportveld

Bewoners aan de Walhallalaan op Katendrecht zijn het oneens over de manier waarop het sportveld moet worden aangepakt. Toen er de dag na Pasen een stuk kunstgras zou worden aangelegd, werd het werk door een groep bewoners tegengehouden. De discussie heeft ook de gemeente bereikt nu GroenLinks er vragen over stelde.

Al jaren willen de buurtbewoners en de voetbalvereniging het grasveld aanpakken, omdat er bij de eerste de beste bui een modderpoel ontstaat bij de doelen, zegt Pamela Tjon Appian, directeur van basisschool de Schalm op Katendrecht.

Toen de gemeente Rotterdam er eindelijk genoeg geld voor beschikbaar had gesteld, was het tijd om de verschillende opties te bekijken. Maar ineens was er een brief waarin stond dat op 3 april een stuk van het veld vervangen zou worden door kunstgras. Dat initiatief kwam van voetbalvereniging de Spartaan.

Voor sommige bewoners, zoals Cindy van Driel-Vis een reden om enthousiast te zijn, maar voor anderen was het reden tot woede. "Het gaat om zo'n negen gezinnen die tegen zijn, maar zo'n vijfhonderd mensen hebben in een Facebook-groep gezegd voor te zijn. Het is maar een klein clubje", zegt Van Driel-Vis

Bewoner Leontien Vreeken zegt op haar beurt niet voor of tegen het veldje te zijn, maar het gaat haar om de manier waarop. Ze was onaangenaam verrast toen de brief op de mat viel: "Dat is geen manier van communiceren!"

Bezwaren

"Wij zijn niet tegen de aanpak van het sportveld. Dat moet gewoon gebeuren, maar we waren nog in gesprek met de gemeente over de manier waarop." Een ander bezwaar is dat door de keuze voor kunstmatig gras, het aandeel groen op Katendrecht kleiner dreigt te worden."Kunstgras is een van de mogelijkheden. Het zou ook kunnen dat ander gras planten beter is. Of een andere manier van onderhoud plegen, of het sportveldje op een andere locatie aanleggen, bijvoorbeeld om de hoek bij het SS Rotterdam", zijn een paar voorbeelden die Vreeken opnoemt.

Daarom heeft ze samen met wat andere bewoners het werk uit laten stellen totdat alle mogelijkheden bekeken zijn en er in overleg met alle buurtbewoners een manier wordt gekozen. "En misschien is de beste manier dan wel kunstgras", besluit Vreeken.