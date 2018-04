Van Persie en Jørgensen weer inzetbaar bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd bij FC Twente weer beschikken over Robin van Persie en Nicolai Jørgensen. Dat duel in Enschede begint om 14.30 uur.

Vrijdag was de wekelijkse persconferentie met Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst in de Kuip. Hij ging in op de rol van Dirk Kuyt komend seizoen. Hij wordt trainer van Feyenoord onder 19. En daar is Van Bronckhorst blij mee. “Assistent bij het eerste is geen optie geweest. Dit is een prima eerste stap voor hem in zijn trainerscarrière. Ik zie een toekomstig hoofdtrainer in hem.”

Deze week verlengde ook Mo El Hankouri zijn contract bij Feyenoord. Hij speelt dit seizoen op huurbasis bij Willem II. "El Hankouri hebben we niet voor niets uitgeleend en hij speelde in de beker ook heel goed. Vandaar zijn verlenging. Hij heeft het goed gedaan," vindt Van Bronckhorst.

De bekerfinale tegen AZ nadert. "Ik kijk nog niet naar de bekerfinale," vervolgt de oefenmeester, die tevreden was over het duel met Excelsior van afgelopen weekend. "Ik heb zondag veel goede dingen gezien. Ook tactisch. Taakbewust. Stemt mij heel positief."