Advocaat vindt schorsing Sparta-verdediger Chabot niet terecht

Sparta-trainer Dick Advocaat vindt de schorsing van Jeffrey Chabot niet terecht. De verdediger moet twee duels toekijken na een overtreding op PEC Zwolle-speler Younes Namli afgelopen weekend. Scheidsrechter Bas Nijhuis bestrafte die charge niet, maar de KNVB startte een onderzoek.

"Ik heb Nijhuis hoog zitten," zegt Advocaat over de leidsman in het duel met PEC Zwolle. "Hij heeft het moment met Chabot gezien en niet gefloten. Dan vind ik niet dat je daar achteraf op moet terugkomen. Met herhalingen kan je wel meer spelers eruit sturen. Hij (Nijhuis. red.) had moeten zeggen, 'ik heb het geconstateerd en het was niets,'" vindt Advocaat, die Bart Vriends centraal achterin zal posteren tegen VVV-Venlo.

Toch accepteerde Sparta de schorsing van Chabot wel. "Als je in hoger beroep gaat, krijg je er een wedstrijd bij. Zo gaat dat gewoon," aldus Advocaat, die zaterdag tegen VVV-Venlo naast Chabot ook keeper Roy Kortsmit mist.

Advocaat was boos na het treffen afgelopen weekend met PEC Zwolle, door Sparta met 2-0 verloren. De trainer vond dat de spelers maar eens moesten gaan praten. "We hebben gezamenlijk gesproken, spelers laten praten. Kunnen niet continue blijven zeggen dat we een aardig elftal hebben. Iedere week een wedstrijd minder, het moet gebeuren, anders zijn de consequenties heel vervelend."