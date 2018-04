Hoetmer stopt in juni als commissaris bij Feyenoord

Gerard Hoetmer heeft laten weten niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn als President-Commissaris. Feyenoord gaat om die reden op zoek naar een opvolger. Hoetmer trad in juni 2014 aan in de Raad van Commissarissen.

"De afgelopen vier jaar is er veel veranderd," zegt Hoetmer op de site van Feyenoord. ‘Niet alleen op sportief gebied, met als hoogtepunten natuurlijk het landskampioenschap en de bekerwinst, maar ook voor wat betreft initiatieven om Feyenoord weer structureel een topclub te laten zijn. Nog dit kwartaal komt het nieuwe trainingscentrum voor het eerste elftal gereed en gaat de eerste paal de grond in voor het nieuwe jeugdcomplex, in nauwe samenwerking met Sportclub Feyenoord."

"De grootste uitdaging is het nieuwe stadion. Dit project gaat echter langer duren dan een eventuele tweede termijn van mij en ik denk dat het cruciaal is om – na de voorbereidingen en voor de grote beslissingen en het hele traject daarna – een team van RvC en directie te hebben dat het project gaat leiden tot na het gereedkomen," zo verklaart Hoetmer zijn besluit.

"Ik kijk met plezier terug op deze eervolle functie bij deze prachtige club te hebben mogen bekleden,’ vervolgt Hoetmer. ‘Ik blijf uiteraard supporter en ben – als Feyenoord dat wil – straks natuurlijk ook nog beschikbaar om mijn kennis en ervaring te delen, maar dan wel in een veel minder eisende rol."

De Raad van Commissarissen van Feyenoord bestaat naast Gerard Hoetmer momenteel uit Richard Bruens, Herman van Drie, Gérard Moussault en Sjaak Troost. De termijn van Hoetmer loopt op 6 juni 2018 af.