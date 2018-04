Kankerpatiënte haalt geld op voor lotgenoten met Ladies Day

Ze is zelf nog herstellende van leukemie, maar zet zich inmiddels al in voor mensen die hetzelfde meemaken. De 21-jarige Amber Visser organiseert een Ladies Day en doneert de gehele opbrengst aan KWF Kankerbestrijding.

Visser studeert psychologie en filosofie en danst graag, "alleen kwam daar vorig jaar maart opeens leukemie tussendoor. Toen stond alles wel even stil."

"Ik heb drie kuren gehad en stamceltransplantatie met de stamcellen van mijn eigen broertje. Die hebben uiteindelijk mijn leven gered", vertelt Visser. "De kans is maar 25 procent dat de stamcellen van iemand in de familie matchten met die van mij, dus dat was een geluk."

Nu Visser aan het herstellen is, wil ze zich graag inzetten om geld op te halen voor de kankerstichting. Met een Ladies Day op 15 april hoopt ze dat voor elkaar te krijgen.

Mensen kunnen bij een nagelstudio in Rotterdam-Nesselande behandelingen krijgen voor de helft van de prijs, hun haren laten doen en ook zijn er verschillende kraampjes waar handgemaakte producten worden verkocht.

"Ik hoop eigenlijk dat het gewoon een hele gezellige dag wordt. Dat mensen leuke dingen kunnen doen, én kunnen bijdragen aan KWF."