Passant nekt voortvluchtige verdachte met rake tackel

Een 43-jarige Hagenaar is na een tackel van een burger door de politie opgepakt. De man negeerde donderdagavond in Berkel en Rodenrijs een stopteken en werd na een achtervolging aangehouden. Bij de arrestatie brak een politieagent zijn pink.

Op de Alkmaardermeerlaan wilde de politie een bestelbus aan de kant zetten, waarna de bestuurder op de vlucht sloeg. In Pijnacker verloor de man de macht over het stuur en reed hij een sloot in.

De Hagenaar trapte een zijraam in en vluchtte verder. Vlakbij de Mare in Pijnacker schoot een burger de politie te hulp en tackelde de man. Daarmee was zijn verzet nog niet gebroken. Ook de aanhouding ging niet over één nacht ijs.

Doordat de man zich verzette, moest de politie pepperspray gebruiken om de man te kunnen aanhouden. Daarbij raakte de politieagent gewond.

Op de bestelbus bleken gestolen kentekenplaten te zijn aangebracht. Ook reed de man met een valse sleutel in het contact en had hij een rugzak bij zich met inbrekersspullen.