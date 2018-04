Het gaat gebeuren: Coolsingel deels op slot

Wie maandagochtend 9 april vanaf de Westblaak of de Blaak wil afslaan naar de Coolsingel, komt bedrogen uit. Een hek houdt de automobilisten tegen. Het staat er vanaf vrijdagavond en is geplaatst voor de lopers van de marathon, maar blijft ook de komende drie jaar nog staan. ​

De Coolsingel wordt verbouwd en moet de uitstraling krijgen van een boulevard à la de Ramblas in Barcelona. Met veel ruimte voor fietsers en wandelaars, bankjes om te rusten en groen om tussen te flaneren. Het aantal rijbanen wordt teruggebracht van vier naar twee.

Rijbaan minder

De herinrichting gaat tot maart 2021 duren. In die drie jaar zal de rijrichting van het Churchillplein naar het Hofplein (zuid-noord) zijn gesloten. Automobilisten wordt aangeraden via de Goudsesingel of de 's Gravendijkwal te rijden. Verkeer kan van noord naar zuid rijden, maar er is wel een rijbaan minder beschikbaar.

Eerst wordt de Coolsingel aan de kant van het stadhuis opgeknapt. Dit duurt tot september 2019. Daarna wordt de kant van de Bijenkorf aangepakt. Er is gekozen voor september 2019 omdat dan de verbouwde Maastunnel klaar is en weer open gaat.

De verbouwing heeft gevolgen voor zowel weggebruikers en winkeliers als voor winkelend publiek en verliefde stelletjes die van plan waren om te trouwen in het stadhuis van Rotterdam.

Meerdere projecten

“Drie jaar klinkt heel lang", zegt omgevingsmanager Frans de Ruever van de gemeente Rotterdam. "Maar dat heeft te maken met het feit dat er meerdere bouwprojecten tegelijk plaatsvinden waar we rekening mee moeten houden."

Bij metrostation Stadhuis worden de nooduitgangen aangepakt door de RET, verder wordt er gebouwd bij Forum en is de renovatie van de Maastunnel bezig. De Ruever legt uit dat de verschillende bouwprojecten op elkaar moeten worden afgestemd. "Het is bijvoorbeeld niet handig om te gaan bestraten als je weet dat de stenen er later weer uit moeten voor een ander project."

Bottleneck

De winkels aan de Coolsingel blijven toegankelijk voor het publiek. Winkeliers hebben zich verenigd in de Coolsingelclub om gezamenlijk hun belangen te behartigen bij de gemeente en overlast zo veel mogelijk te beperken.

"We gaan er voor zorgen dat het publiek zo weinig mogelijk last ondervindt. De grootste bottleneck worden de twee weken dat de kruising Meent / Coolsingel moet worden bestraat", vertelt Manager Eric van den Elshout van de Bijenkorf en aanjager van de Coolsingelclub. De aanvoer van goederen voor de winkels kan gewoon doorgaan. “Dat gebeurt via de achterkant.”

Geen huwelijken

Doordat de Coolsingel op de schop moet, wordt er de komende tijd niet getrouwd op het stadhuis. Aanstaande bruidsparen kunnen terecht bij Brasserie Engels op het Stationsplein. De gratis huwelijken op maandagen vinden plaats in Hillegersberg.

Fietsers omrijden