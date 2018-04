Vriends: 'Paar weken om nog iets te betekenen voor Sparta'

Bart Vriends start zaterdag in de basis van Sparta in het duel met VVV-Venlo. Hij vervangt de geschorste Jeffrey Chabot, al wilde de verdediger dat zelf nog niet bevestigen. In de zomer van 2016 kwam Vriends naar Rotterdam, maar door veel blessureleed is zijn rol minimaal. En dat irriteert hem zelf ook. "Ik speel liever een grotere rol van betekenis en in een ploeg die zich heeft gehandhaafd, dat moet allebei nog gebeuren."

Na het laatste duel van Sparta, uit bij PEC Zwolle (2-0 verlies) was trainer Dick Advocaat boos. Er moest goed gesproken worden, door met name de spelers. "Een dag na de wedstrijd hebben wij wel een discussie gehad, die spontaan ontstond. Dat was prima. Over het wel of niet druk zetten, afspraken nakomen. Dat soort zaken. Ik denk dat de kans groot is dat wij zaterdag beter voor de dag komen. We kunnen een resultaat halen. Een mooie avondwedstrijd, een mooie gelegenheid om het op de rit te krijgen. Een belangrijke stap zetten, maar er moet een hoop goed vallen, we moeten keihard knokken en het moet een beetje meezitten," aldus Vriends.

De verdediger heeft een aflopend contract, met een optie tot verlengen. Over zijn toekomst kan hij nog weinig zeggen. "Dat is afhankelijk van de komende weken en de visie van de nieuwe trainer (Henk Fraser, red.), of ik daar een rol in speel. Hoop dat dat het geval is. Ik baal ervan dat ik het niet hebben kunnen laten zien. Heb wel een knagend gevoel over de rol die ik heb kunnen spelen. Nu heb ik nog een paar weken om iets te betekenen, anders blijft het gevoel hangen dat het niet was wat ik ervan gehoopt had. Maar dat is nu te pessimistisch, het kan zo omdraaien."