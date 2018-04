ARCHIEF RIJNMOND 1 april 2018 - Ergernis

Afgelopen week ben ik overvallen door een emotie die ik niet zo bij mezelf vind passen.Een gevoel dat niet zo bij me hoort.

Ergernis.

Ik zeg altijd dat mijn best ontwikkelde spieren mijn schouder-ophaal-spieren zijn, maar die spieren lieten mij van de week in de steek.

Zoals ze dat wel vaker doen de laatste tijd.

Mijn vrouw en ik waren neergestreken in een kringloopwinkel, een winkel waar ze van alles en nog wat ‘opnieuw’ verkopen, en terwijl ik de bak met singletjes stond door te vlooien, bleef mijn aandacht maar afgeleid worden door twee jonge meiden die enorm kabaal maakten.

Ze klonken vrolijk, maar hun schelle stemmen overstemden makkelijk de muziek in deze hal, die ook al te hard stond.

Ik keek om, maar zag die meiden nergens.

Misschien waren ze een verdieping lager aan het keten, of achter een stel stellingen, maar hun geluid snerpte werkelijk door mijn hoofd.

En het hield maar niet op.

Ik voelde me acuut chagrijnig worden.

Ging ik die herriemakers opzoeken?

Ging ik er wat van zeggen?

Ging ik ingrijpen?

Op zich ben ik daar niet te beroerd voor.

Maar ik dacht ook: we zijn hier maar eventjes.

Laat maar.

Ik vond ook moeilijk in te schatten of ik nou de enige was die er last van had. Soms denk ik dat ik een tikkie overgevoelig ben voor geluid.

Als ik de hond uitlaat en er rijdt een auto of motor voorbij met veel geraas of geronk, kan het ook aanvoelen of iemand zo door mijn hersenpan scheurt.

Toeteren, ook zoiets.

Of het geblaf van ons eigen hondje, Mees.

Mees is een heel lief hondje dat het grootste deel van de dag voor lijk op de bank ligt, maar als de voordeurbel gaat, ontploft ze.

En ik kan daar slecht tegen.

Ook als mijn vrouw en ik Mees heel even alleen thuis hebben gelaten – bijvoorbeeld omdat we boodschappen moesten doen - en we weer arriveren, breekt er een – wat mij betreft – oorverdovend pandemonium uit.

Daar hebben we inmiddels een soort oplossing voor gevonden.

Als we terugkomen met zware boodschappentassen gaat mijn vrouw eerst de trap op. Pas na een tijdje volg ik.

Dan is het ergste geblaf tenminste verstomd.

Ik kan me zo voorstellen dat er nu lezers zijn die denken: wat een overgevoelig gemeut allemaal. Jij kan echt nèrgens tegen, zeg.

Maar er zullen ook lezers zijn die wel willen roepen: dat heb ik ook! Heel herkenbaar!

Mensen verschillen.

Maar hoevéél ze verschillen, en hoeveel ze van jóu verschillen, dat blijft aftasten.

Dat akkefietje in die kringloopwinkel van de week kreeg wat dat betreft een min of meer geruststellende afloop.

Toen mijn vrouw mij kwam halen van tussen de grammofoonplaatjes om af te rekenen, begon ze zèlf over dat gekeet van die meiden.

Die ik inmiddels ook had gezien.

Twee meiden die hier werkten.

En mèt mij verbaasde mijn vrouw zich erover dat zo ongeveer het héle personeel hier liep te schreeuwen.

Ze vond het eigenlijk niet kunnen.

Oké, dacht ik. Ik ben niet de enige.

Ik ben niet helemaal gek.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Nu niet meer – Marianne Delgorge

JAN ROT

Gesprek met Jan Rot over zijn nieuwste cd, getiteld Magistraal.

3. Magistraal – Jan Rotband

4. Wilt u mij ontvangen – Jan Rotband

5. Opa Pilletje – Jan Rotband

6. Ipv kaarten – Jan Rotband

AANKONDIGINGEN

7. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

8. Carnavalsmelodieën - Mike Boddé & Myrthe Helder