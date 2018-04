Deel dit artikel:











Man aangehouden na steekpartij Rotterdam-Centrum Foto: MediaTV

De man die donderdagavond een 25-jarige Rotterdammer neerstak op de Lijnbaan in Rotterdam-Centrum is opgepakt. De dader werd een straat verderop al aangehouden door de politie. Het slachtoffer is buiten levensgevaar.

De verdachte is een 28-jarige man uit Rotterdam en is een bekende van het slachtoffer. Waarom hij met een keukenmes werd neergestoken, is nog niet duidelijk. Rond 20:00 uur kwamen de mannen elkaar tegen in Rotterdam. Na een kort gesprek stak de Rotterdammer het slachtoffer neer. De verdachte liep vervolgens rustig weg richting de Aert van Nesstraat, meldt de politie. Vrienden van het slachtoffer zagen een politiebusje langsrijden en spraken de agenten meteen aan. De agenten hebben eerst nog pepperspray moeten gebruiken voordat de dader in de boeien kon worden geslagen.