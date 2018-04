Uilen en muizen in de Hoeksche Waard, een drassig Kralingse Bos in Rotterdam, speuren naar sporen in de polder en festival Woordnacht in Chris Natuurlijk van 7 april.





25 jaar pluizen

53 duizend braakballen zijn er de afgelopen 25 jaar gepluisd in de Hoeksche Waard. Dat zegt wat over de uilen en de muizen op het Zuid-Hollandse eiland. Zo zijn de rosse woelmuis en de huisspitsmuis inmiddels over het hele eiland verspreid, gaat het slechter met de ransuil en beter met de kerkuil. Chris Natuurlijk spreekt met Merijn van den Hoogenhoff van het Hoekschewaards Landschap over de uitkomsten van het onderzoek.

Natte voeten

Omwonenden van het Kralingse Bos in Rotterdam zijn bezorgd. Hele stukken bos staan onder water, boomwortels rotten weg en bomen vallen om. Het wordt tijd voor actie, vertelt Paul Breevaart tijdens een wandeling langs drassige plekken in het Kralingse Bos. Stadsbeheer Rotterdam en de beheerder van het Kralingse Bos wandelen mee en ook historicus Dik Vuik. "Het Kralingse Bos ontbeert een spreekbuis.", zegt Breevaart. Hij hoopt dat iedereen met hart voor het Kralingse Bos reageert en doet een oproep aan iedereen met kennis van zaken om mee te denken over een bestendige toekomst voor het Kralingse Bos. Mailen kan naar Hartvoorhetbos@outlook.com .

Speuren naar sporen

Hoe herken je sporen van dieren? Chris Natuurlijk gaat op pad in de polder met Dirk-Jan Polak op zoek naar sporen van wilde-, en huisdieren.

Woordnacht

Op 13 en 14 april barst het literaire festival Woordnacht los op 13 locaties in het centrum van de stad, twee dagen lang met zeventig deelnemende schrijvers.Festivaldirecteur Hans Sibarani schuift aan bij Chris Natuurlijk om erover te vertellen, samen met Gari Koolen en Pim Wiersinga.

