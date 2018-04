Centrum Rotterdam slecht bereikbaar dit weekend

Mensen die dit weekend in Rotterdam moeten zijn, kunnen beter met het openbaar vervoer of met de fiets reizen. Dat adviseert Pascal Hofmann van Rotterdam Onderweg.

Door de marathon van zondag zijn veel wegen afgesloten en ook de afsluiting van de Coolsingel voor de komende drie jaar is vrijdagmiddag al ingegaan.

"We hadden de Coolsingel voor de opbouw van de marathon sowieso al afgesloten. Hij blijft nu van het Churchillplein tot het Hofplein dicht, en dat is dan voor de komende drie jaar."

Ook andere wegen in Rotterdam zijn slecht bereikbaar dit weekend. "Iedereen weet het wel van zondag. Die 42 km gaan door de hele stad, en daar is iedereen wel mee bekend. Laat dan je auto staan en pak de metro of ga met de fiets de stad in."

Ook zaterdag al druk

Ook op zaterdag worden al veel mensen in de stad verwacht, met de Kids Run en de AD City Run. "En mensen gaan met dit prachtige weer een terrasje pakken en winkelen. De verwachting is dus dat het ontzettend druk wordt in de stad."

Zodra de laatste lopers van de marathon zondag zijn vertrokken, worden de vakken een voor een weggehaald. Zodra deze weggedeelten schoon zijn, worden ze weer vrijgegeven voor het verkeer en zal de verkeersoverlast afnemen.