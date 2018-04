Deel dit artikel:











Amsterdammer aangehouden voor liquidatie Noordereiland Rotterdam Foto: Politie.nl

In de Amsterdamse wijk Zeeburg is vrijdag een 25-jarige Amsterdammer aangehouden die mogelijk betrokken was bij de moord op Ergin Başakçi uit Hellevoetsluis.

Başakçi werd in augustus vorig jaar doodgeschoten op het Noordereiland in Rotterdam. De schietpartij vond plaats voor eetcafé XO Food & Lounge aan de Prins Hendrikkade. Başakçi werd mogelijk al de hele avond gevolgd . Getuigen zagen na de schietpartij een witte Volkswagen Polo wegrijden. Deze auto werd later uitgebrand teruggevonden in de Nassauhaven in de wijk Feijenoord. Uit onderzoek bleek dat de mogelijke daders in de Nassauhaven waren overgestapt in een donkergrijze KIA Rio . Ook die werd uitgebrand teruggevonden, in Diemen bij Amsterdam. De politie zoekt een derde auto, een blauwe Volkswagen, die bij de zaak betrokken zou zijn. Deze week loofde het Openbaar Ministerie een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de aanhouding van de dader of daders van de moord op Ergin Başakçi.