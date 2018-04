Deel dit artikel:











Directeur Theater Rotterdam stopt onverwacht

Melle Daamen stopt onverwacht als algemeen directeur van Theater Rotterdam. Het Theater is een fusie van het Ro Theater, Productiehuis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg. Daamen was slechts anderhalf jaar in dienst van Theater Rotterdam.

De algemeen directeur stapt per direct op, omdat hij denkt in deze functie toch niet optimaal tot zijn recht te kunnen komen. De fusie van de drie theaters vergt volgens hem meer dan beleid en visieontwikkeling, waar zijn kracht ligt. "Ik stel vast dat de fusie organisatie óók veel interne aandacht en energie vraagt en heb ik gemerkt daarin minder tot mijn recht te komen" schrijft hij in een verklaring. Daamen stapt 'in goed overleg' op en is trots op het werk dat hij gedaan heeft."Ik ben er van overtuigd dat Theater Rotterdam op de goede weg is; de reacties op onze voorstellingen laten dat ook zien en daar ben ik trots op."