Rijnmond Staat Stil: een visie op Thierry Baudet

Thierry Baudet zit met zijn Forum voor Democratie met twee zetels in het parlement en met drie zetels in de Amsterdamse gemeenteraad.

Hij lijkt hard op weg de rechterflank over te nemen van Geert Wilders. Maar er is ook veel kritiek. Baudet zou seksistisch en racistisch zijn.

De Rotterdamse filosoof en jurist Mihai Martoiu Ticu deelt die kritiek. Maar hij vindt dat de discussie teveel gaat over incidenten. Of over piano's en lavendel.

"Interviews in de Nederlandse media gaan vooral over de persoon Baudet, zijn karakter. Ik bestudeer zijn werk al jaren. Mijn grootste zorg: de mensenrechten. Thierry Baudet wil, net als andere rechtse populisten, internationale instituten ontmantelen of beperken, zoals het Europees Hof en het Internationaal Strafhof."

Homorechten

Volgens Ticu hebben we veel te danken aan met name het Europees Hof. "Vrouwenrechten, homorechten, einde aan lijfstraffen, grote mate van persvrijheid: allemaal (mede) geregeld door het Hof."

Hij somt verder op: "Baudet riep op een weerman (Gerrit Hiemstra) te ontslaan, hij wil de NPO saneren. Hij wil ook het College voor de Rechten van de Mens afschaffen. Ik vind dat zorgelijk."

Ceaucescu

Mihai Martoiu Ticu is geboren in Roemenië waar de communistische dictator Nicolai Ceaucescu het voor het zeggen had en dat heeft alles met zijn visie op Baudet te maken.

"Ik heb tot mijn 22e geleefd in een land waar vrijheid geen vanzelfsprekend goed was. Waar de pers onder toezicht stond van de geheime dienst, waar boeken verboden waren. In Nederland zijn we dat niet gewend en daarom zijn we hier minder alert als politici knagen aan vrijheden, of als zij niet veel op hebben met universele mensenrechten."

Blank Europa

Baudet komt op voor de witte, Westerse, christelijke man, zegt Ticu. "Zijn ideeën over rassen en vrouwen vloeien daar ook uit voort." Zo pleitte de Forumleider eens voor het behoud van een Europa dat ' dominant blank en cultureel blijft, zoals het is'. "Hij vecht tegen het kartel. Daar heeft hij wel een punt, maar zijn oplossing maakt de heersende macht alleen maar sterker."

Keert Mihai Martoiu Ticu terug naar Roemenië, als Thierry Baudet het voor het zeggen krijgt? "Nee, ik heb in Roemenië gestreden voor mensenrechten, dat zou ik hier ook doen. Vluchten is precies wat zij willen."

Klik op de blauwe tegel om het interview met Mihai Martoiu Ticu te horen.