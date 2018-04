Voordeelpas Hoeksche Waard voor inwoners, ondernemers en verenigingen

De Hoeksche Waard krijgt vanaf begin volgende maand een voordeelpas die bij lokale ondernemers kan worden gebruikt. De pas kost 29,95 euro. Vijf euro daarvan gaat naar een vereniging uit de regio die de pashouder zelf kiest.

De initiatiefnemers zeggen dat de voordeelpas goed is voor de lokale economie, maar ook voor de samenleving. Want ondernemers uit de Hoeksche Waard besteden hun geld vaak weer bij andere ondernemers in hun omgeving en ze steunen het verenigingsleven via sponsoring.

Veel belangstelling

Initiatiefnemers Martin Herlaar en Leonard Bruijnzeel reizen door de hele Hoeksche Waard op zoek naar ondernemers die hun pas willen ondersteunen met een aanbieding. De belangstelling is groot, zeggen de mannen.De deelnemers zijn divers, vertellen Herlaar en Bruijnzeel. Een supermarkthouder met drie vestigingen in de Hoeksche Waard biedt een gratis appeltaart tegen inlevering van een bon uit het welkomstpakket dat bij de pas zit.

Een sportschool in Numansdorp geeft korting op het inschrijfgeld of een gratis 13e maand bij een jaarabonnement. Een restauranteigenaar in Oud-Beijerland geeft het dessert gratis als mensen minimaal een hoofdgerecht bestellen.



Het is hard nodig dat inwoners van de Hoeksche Waard hun eigen ondernemers steunen, zegt Martin Herlaar. “Mensen kiezen voor gemak en een lage prijs en daarom bestellen ze het liefst dingen online, vanaf de bank. Maar wat ze vergeten is dat een lokale ondernemer zijn leefomgeving in stand houdt. En daar genieten inwoners ook weer van.”





Belangrijk voor de Hoeksche Waard

Als mensen voor een deel van hun aankopen weer bij ondernemers in hun omgeving aankloppen is dat al winst, zo denken de initiatiefnemers. "Het voorkomt ook lege winkelstraten."

Voetbalvereniging N.S.V.V. in Numansdorp ziet het belang van de pas ook in. “Wij huizen hier duizend Numansdorpers”, zegt Fiona Noordam. "Als die allemaal zo’n pas kopen en gaan shoppen bij lokale winkeliers dan is dat goed voor hen."

"En die winkeliers sponsoren ons weer. Wij gaan die pas zeker promoten bij onze leden en zo kunnen wij weer wat voor die winkeliers terug doen”, zegt Noordam.'



Het verenigingsleven is volgens Noordam heel belangrijk. “Het creeert een vorm van saamhorigheid”. zegt Fiona Noordam. Wij merken dat mensen de vereniging ook belangrijk vinden. Als er een zaterdag hier geen voetbal is, dan zit de kantine toch stampvol. Mensen zoeken een plek om samen te komen.”





Positieve reacties

Bezoekers aan de winkelstraten van Oud-Beijerland reageren positief op de komst van de voordeelkaart. Wel hikken sommige mensen aan tegen de aankoopprijs. “Ik moet nog even kijken welke voordelen ik daar dan voor krijg”, zegt een vrouw.“Ik zou die pas wel kopen, maar er zijn genoeg mensen voor die 30 euro teveel is”, zegt een ander. Toch kiezen de initiatiefnemers er bewust voor om de pas niet gratis weg te geven.“Wat voor waarde hecht je aan een pas die gratis is”, zegt Martin Herlaar. “Wij zijn toch bang dat die pas in een hoek belandt en dat bij mensen die knop niet om gaat. Als mensen moeten betalen voor een pas dan wordt het een bewuste keuze.”De bedenkers van de HoekscheWaardPas hopen in het eerste jaar 4 duizend tot 10 duizend passen te kunnen verkopen.