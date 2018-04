Kindermuziekweek feestelijk geopend in de Doelen

"We gaan op al die muziekboxen trommelen en dat wordt een echt concert", vertelt een trotse jonge deelnemer van de jaarlijkse Kindermuziekweek. Vrijdagmiddag werd de week traditiegetrouw geopend door 150 Rotterdamse leerlingen uit groep 7.

Samen met het Philharmonisch Orkest speelden de kinderen in de Doelen het voor hen geschreven stuk 'Sterrenorkest' van componist Bastiaan Woltjer. Door middel van verschillende lessen op school kregen de leerlingen het stuk onder de knie.

De leerlingen werden enkele weken geleden al opgedeeld in twee groepen met bijzondere instrumenten. Er werd gewerkt met een 'pBone', een trombone van plastic, en een 'Music Box', een soort houten trommeltje.

Martin Baaij van het Philharmonisch Orkest werkt al een aantal jaar mee aan de openingsconcerten en geniet er ieder jaar weer opnieuw van. "Mijn missie is geslaagd als ik de kinderen na de voorstelling naar elkaar zie kijken met zo'n blik van: wauw, wat hebben we nu gedaan met elkaar?'', lacht hij. ''Als dat zo is, is mijn opdracht gelukt."